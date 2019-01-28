Грозный, 28 января, 2019, 18:04 — ИА Регнум. В Сунженском районе Чечни совершена попытка нападения на совместный передвижной пост МВД и Росгвардии, в результате которой двое полицейских получили ранения, сообщается 28 января на официальном сайте МВД Чеченской Республики.

brian.ch Автомат Калашникова (АК)

По информации правоохранителей, нападение произошло в ночь на 26 января на северо-восточной окраине населенного пункта Серноводское. Один из нападавших был убит ответным огнем.

Двое правоохранителей получили ранения, был поврежден служебный автомобиль.

По предварительным данным, нападавший 1995 года рождения находился в федеральном розыске с октября 2017 года и является жителем населенного пункта Пседах Малгобекского района Республики Ингушетия.