Сеул, 28 января, 2019, 18:04 — ИА Регнум. В Южной Корее оштрафовали Porsche Korea за манипуляцию с результатами испытаний выхлопных газов, сообщает YTN.

Basheer Tome Porsche

28 января Центральный районный суд г. Сеула признал нарушения компании и наложил на Porsche Korea штраф в размере 1,67 млрд вон (~$1,49 млн).

Кроме того, прокуратура потребовала посадить в тюрьму двух сотрудников компании, которые были ответственны за результаты испытаний, на 10 и 4 месяца.

Известно, что компания Porsche Korea импортировала около 2000 автомобилей с поддельной сертификацией о выхлопных газах с 2014 года.

Согласно новостному источнику, 20 февраля Центральный районный суд г. Сеула вынесет окончательное решение по делу компании Porsche Korea и ее сотрудников.