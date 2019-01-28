Москва, 28 января, 2019, 17:46 — ИА Регнум. В 2019 году доходы у депутатов Госдумы выросли на 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме на заседании круглого стола фракции.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Депутаты получают по 300 тыс. Сейчас будут получать по 330 тыс. — 10% добавляем. Мы раньше заморозили 10%, чтобы как бы в пользу граждан (было). Теперь этот срок кончился. С 1 января 2019 года ещё плюс 10%», — заявил Жириновский.

Об этом лидер ЛДПР упомянул в ходе обсуждения выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Идите, особенно кто из провинции, ваши округа — определяйтесь, мы вас включим!.. Раньше начинайте, успех придёт, деньги придут!» — отметил он, указав при этом, что доход депутата Мосгордумы выше, чем у депутата Госдумы.