Липецк, 28 января, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин 25 января подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках поддержки и популяризации чтения в регионе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, документ станет основой региональной программы по развитию инфраструктуры чтения и его продвижения.

Пьер Огюст Ренуар. Чтение. 1889

Российский книжный союз будет внедрять в Липецкой области имеющиеся успешные наработки, испробованные в других регионах — например, проведение книжных фестивалей с участием известных писателей, книжных ярмарок и других совместных проектов.

Игорь Артамонов назвал развитие литературы и повышение доступности чтения одной из важных задач для региональной власти.

«Соглашение с книжным союзом даст дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание будем уделять молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», — считает врио главы региона.

При этом Липецкая область уже имеет опыт по популяризации чтения, поддержке книгоиздателей и распространителей печатной продукции. С 2012 года в регионе проходят регулярные кампании для молодежи «Люди Ч», фестивали «Читающий Липецк», «Ш.К.А.Ф. на Дворянской», многочисленные акции и мероприятия. Книги в области можно купить в 292 магазинах. Также в регионе сохранилась одна из самых крупных киосковых сетей с печатной продукции в России: в регионе работают более 170 киосков. В области действуют 487 библиотек, почти все из которых подключены к интернету.