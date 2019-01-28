Севастополь, 28 января, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Правительство Севастополя создаст государственное казённого учреждения «Аппарат Общественной палаты города», чтобы администрировать новый состав палаты. Об этом 28 января сообщил директор департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

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«ГКУ создаётся для организационного, правового, аналитического, информационного, документационного, финансового, материально-технического обеспечения деятельности Общественной палаты города. Функции и полномочия учредителя будет осуществлять департамент общественных коммуникаций Севастополя», — отметил Шагун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Севастополя была расколота на две фракции более полутора лет. Обострение ситуации произошло после того, как её член Олег Гасанов в социальной сети нелицеприятно высказался в адрес депутата Заксобрания Алексея Чалого. В ответ соратники Чалого потребовали исключить Гасанова из состава организации. Позже конфликт привёл к тому, что её члены провалили голосование по своему представителю в федеральную ОП. В марте 2018 года Общественная палата оказалась в центре громкого скандала, когда страница организации превратилась в порносайт. Позже выяснилось, что один из её ленов продал доменное имя ресурса. В октябре 2018 года правоохранители задержали представителя Общественной палаты Севастополя по подозрению в мошенничестве.