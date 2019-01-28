Москва, 28 января, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Количество официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 16 по 23 января увеличилось на 3,2%, сообщает пресс-служба Минтруда.

Бен Шан. Безработные. 1938

Согласно последним данным, в органах службы занятости по всей стране зарегистрировано 691 930 человек.

Рост показателя в Минтруда объясняют «сезонным фактором». Отмечается, что на аналогичный период прошлого года официальная численность безработных составляла 765 тысяч человек.

За последнюю неделю рост числа безработных наблюдался в 77 регионах. Наибольший рост отмечен в Удмуртии, Чувашии, Туве, Крыму, Алтае, Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях.

Снижение числа безработных зафиксировано в шести регионах: Кировской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

В Кемеровской области и Ингушетию численность безработных за неделю не изменилась.

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