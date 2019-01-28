Число безработных в России за неделю выросло более чем на 3%
Москва, 28 января, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Количество официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 16 по 23 января увеличилось на 3,2%, сообщает пресс-служба Минтруда.
Согласно последним данным, в органах службы занятости по всей стране зарегистрировано 691 930 человек.
Рост показателя в Минтруда объясняют «сезонным фактором». Отмечается, что на аналогичный период прошлого года официальная численность безработных составляла 765 тысяч человек.
За последнюю неделю рост числа безработных наблюдался в 77 регионах. Наибольший рост отмечен в Удмуртии, Чувашии, Туве, Крыму, Алтае, Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях.
Снижение числа безработных зафиксировано в шести регионах: Кировской и Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.
В Кемеровской области и Ингушетию численность безработных за неделю не изменилась.
Читайте также: Росстат: Безработица в России в декабре составила 4,8%