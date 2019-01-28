Рим, 28 января, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Представители правящих партий Италии разошлись в мнениях по вопросу о кризисе в Венесуэле, передает Tg Com в понедельник, 28 января.

Camera dei deputati Парламент Италии

Один из лидеров «Движения 5 звезд» Алессандро Ди Баттиста, как уже сообщалось ранее, выступил категорически против действий США и заявил, что, «не будь Путина, США уже могли бы осуществить вооруженное вторжение в Венесуэлу». Это не вопрос о поддержке Николаса Мадуро, а вопрос о недопустимости повторения ливийского сценария, считает Ди Баттиста.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь придерживается прямо противоположной позиции. Он считает, что чем скорее Мадуро покинет свой пост, тем будет лучше для всех.

На словах Маттео Сальвини поддерживает установку на национальный суверенитет, но когда доходит до дела, он поддерживает ту же «смехотворную» линию, что и Эммануэль Макрон, отметил Ди Баттиста.

Наблюдатели в свою очередь отмечают, что позиция Сальвини объясняется, с одной стороны, «особенной дружбой» Италии и США (особенно при этом правительстве, конфликтующем с Брюсселем при поддержке Вашингтона), с другой — «левизной» Мадуро, которая вызывает у Сальвини, как и многих итальянских правых, условный рефлекс.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с привычной для его роли «компромиссного премьера» примиряющей позицией: он отметил, что Италия поддерживает ультиматум ЕС, но призывает при этом к недопущению эскалации и к недопущению внешнего вмешательства.

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