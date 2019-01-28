Йошкар-Ола, 28 января, 2019, 17:21 — ИА Регнум. По предварительной оценке, по итогам 2018 года население Марий Эл сократилось на 1 824 человека. По состоянию на начало января 2019 года, в республике проживают 680 509 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

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В структуре численности населения, около 33,4% граждан или 226 977 человек проживают в сельской местности, остальные — 451 366 человек — в городах республики.

Общий прирост городского населения по итогам года составил 2 166 человек или 0,5%, при этом сельское население сократилось на 3 990 граждан или на 1,7%.

Естественная убыль населения фиксируется как в городах — 286 человек, так и в деревнях республики — 852 человек.

Миграционный прирост городского населения составил 2 452 человека, убыль сельского населения — 3 138 граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. По состоянию на 1 января 2019 года в России проживало 146 793 744 человека. Годом ранее население страны составляло 146 880 432 человек. Таким образом, за год его численность сократилась почти на 87 тыс. человек. По оценкам экспертов, к эту привела «демографическая яма» 90-х годов.

В то же время, Минтруд РФ ожидает, что население страны будет расти в 2023—2024 годах за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности. При этом основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности, а также повышения качества здравоохранения, добавили в министерстве.