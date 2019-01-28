Мале, 28 января, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Власти Мальдив начнут масштабную проверку всех туристических объектов на предмет соблюдения на курортах правил безопасности отдыха на воде, а также пожарной безопасности. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

(сс) dronepicr Мальдивы

Масштабные проверки связаны с тем, что в январе на курортах Мальдивских островов утонули пять иностранных туристов. Среди них одна гражданка Российской Федерации, которая скончалась во время занятия дайвингом.

Также на Мальдивах в воде погибли 84-летний турист из Чехии, 66-летний турист из Южной Кореи, молодожены с Филиппин, которые отмечали медовый месяц.

Известно, что пара с Филиппин погибла возле острова Диффуши из-за сильного течения, вызванного северо-восточным муссоном. Обстоятельства гибели остальных туристов власти не разглашают.

Стоит отметить, что в 2018 году на Мальдивских островах утонул 31 человек.