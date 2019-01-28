Вашингтон, 28 января, 2019, 17:15 — ИА Регнум. 23 января, среда: Хет-трик Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе».

(сс) jill111 Хоккеист

«Сан-Хосе» вырвали победу у «Вашингтона» на последней секунде матча.

Александр Овечкин забил три шайбы в ворота «Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата и разделил с Яри Курри первое место по количеству «хет-триков» среди игроков из Европы за всю историю НХЛ. Также российский игрок занял десятую строчку по числу «хет-триков» среди всех игроков НХЛ, когда-либо игравших в лиге.

23 января «Вашингтон Кэпиталз» принимал у себя дома «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, полагая, что эта встреча остановит серию поражений столичного клуба, но…

Столичные «Кэпиталз» подходили к матчу в не самом лучшем положении, на команде сказывались пять поражений подряд, которые сильно повлияли на турнирное положение клуба. «Шаркс», напротив, хорошо начали год и закрепились в пятёрке сильнейших команд лиги, судя по их расположению в турнирной таблице чемпионата. На данный момент у подопечных Питера Дебура 65 очков, после 52 игр «регулярки».

В первые секунды периода «Шаркс» удалось завладеть шайбой в зоне соперника, что привело к открытию счёта уже на 12-й секунде встречи. Джо Павелски развил и завершил голевую атаку «Шакрс», выиграв дуэль на вбрасывании у Бекстрёма. После выигранного Павелским вбрасывания, Бёрнс нанёс мимолётный бросок в сторону ворот соперника, шайба отскочила от Тима Майера к Джо, который добил её в пустые ворота — 1:0. Чуть позднее экс-нападающий московского «Спартака» Лукаш Радил упустил отличный момент забить гол, когда был остановлен защитником при выходе один в ноль с вратарём. Брукс Орпик успел подъехать и выдвинуть клюшку под траекторию броска. В середине периода защитник «Шаркс» Тим Хед устроил своей команде игру в меньшинстве, удалившись в штрафной бокс за нарушение правил. Напомним, что «Вашингтон» забил уже 30 голов, играя в большинстве, что помогает «столичным» удерживать 11-ю строчку в рейтинге реализаторов численного преимущества. На 13-й секунде игры в неравных составах Александр Овечкин успешно сыграл на добивании и помог команде сравнять счёт на табло — 1:1. Двумя минутами позднее счёт снова изменился в пользу хозяев льда. Шведское дарование «Кэпс» Андре Бураковски, получив шайбу от Чендлера Стивенсона, отметился сокрушительным броском в дальний верхний угол ворот Мартина Джонса — 1:2. На 14-й минуте матча «Вашингтон» остался в численном меньшинстве из-за удаления Ти Джея Оши, что привело к пропущенному голу. «Шаркс» как по нотам расписали красивую голевую комбинацию, реализовал которую чешский форвард Томаш Гертль, в касание отправив шайбу в противоположный от себя угол — 2:2. На счёт Джо Павелски была записана голевая передача. Уже на ответной атаке «Вашингтон» вернул предыдущую разницу в счёте. Овечкин подхватил шайбу перед синей линией и, пройдя с ней вперёд, отдал точный пас на «пятак» Оши, который «бэкхендом» закатил каучуковый блин в ворота соперника — 2:3. В начале следующей 20-минутки «Сан-Хосе» первыми отличились опасным моментом у ворот соперника, создав неразбериху во вратарской зоне. После броска Тимо Майера шайба поднялась ввысь над воротами, создав толкучку в зоне вратаря, чем воспользовался Эвандер Кейн, дождавшись шайбу около ворот — 3:3, расторопность Кейна помогла «акулам» сравнять счёт. Голевая перестрелка продолжилась через две минуты, когда Кузнецов оказался около голкипера «Шаркс» Мартина Джонса. Очередная атака «Кэпиталз» привела к четвёртой шайбе хозяев в этом матче. Том Уилсон пробежался по флангу, скатил шайбу в центр, за чем последовал неудачный бросок Враны, сыгравший на руку Евгению Кузнецову. Россиянин, не смещаясь с позиции, принял шайбу, выдержал короткую паузу для обманки голкипера и, когда Джонс уже лежал на льду, Евгений отправил шайбу в ворота — 4:3, хитрый гол российского центрфорварда. Вскоре счёт снова преобразовался в пользу «Кэпиталз». Неторопливая атака хозяев была приукрашена красивым голом Александра Овечкина, снова показавшего свои снайперские умения. «Ови» бросил шайбу от дальнего конца левого круга вбрасывания, с легкостью закинув её в правую «девятку» — 5:3. В середине периода нападающий «Вашингтон» Ларс Эллер упустил момент, который мог позволить хозяевам увеличить разрыв в счёте и окончательно закрепить за собой лидерские позиции, но датчанин решил бросить в ближний угол, и атака захлебнулась. Позднее другой форвард «Кэпиталз» Том Уилсон не реализовал выход один в ноль при игре в меньшинстве. На 35-й минуте матча «акулы» наказали хозяев, сократив своё отставание в счёте. Логан Кутюр опередил оборону соперника и выскочил прямиком на вратаря, переиграв его одним ложным движением — 5:4, «акулы» не собирались сдавать этот матч. На старте третьей 20-минутки «Шаркс» находились в численном большинстве, но это не помешало Овечкину оформить свою третью шайбу в ворота соперника. Якуб Врана совершил точную передачу с одного на другой фланг, ассистировав Овечкину, который в касание завершил комбинацию «Вашингтону» успехом — 6:4. Казалось бы, победа уже была в руках действующих обладателей Кубка Стэнли, но с этого момента игра перевернулась вспять. В последние 10 минут основного времени матча «Шаркс» доминировали над соперником и смогли сравнять счёт, забив решающую шайбу за секунду до финальной сирены. Но сперва, под действием численного большинства, Томаш Гертль сократил отставание своей команды до одной шайбы. В последнюю минуту «Шаркс» сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока. «Шаркс» не вылезали с чужой половины льда, но никак не могли добиться цели. На табло отсчитывались уже последние пять секунд, как в это время шайба бьётся об коньки игрока «Кэпс», который надеялся зажать её к борту и не отпускать. «Шаркс» всё же успели вернуть в свои владения шайбу за 4 секунды до конца, и капитан «акул» появился с ней на фланге в надежде совершить голевую передачу. Шайба отправилась в сторону ворот, где на дальнем фланге её дождался Кейн и не побоялся закатить её в пустой угол ворот — 6:6, счёт сравнялся на последней секунде. «То, что получилось сравнять в такой ситуации — это нечто нереальное», — сказал Кутюр. Игра перешла в дополнительное время. В овертайме, так же как и во второй половине третьего периода, «Сан-Хосе» был явно лучше соперника и по праву заслужил победу. На второй минуте дополнительного времени Томаш Гертль развил голевую атаку, которую сам завершил, благодаря передаче Логана Кутюра. Пройдя через всю площадку, Томаш отыграл «стенку» с Кутюром и в касание бросил шайбу в дальний угол, запутав вратаря — 7:6. Чешский центрфорвард «акул» забил победную шайбу, ставшую для него третьей в матче.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (6:7 ОТ). «Сегодня мы не играли в свой хоккей. Идти в перестрелку против команды, обладающей такой атакующей мощью — это не тот путь, который будет приводить к победам. Сегодня мы снова получили жесткий урок, потому что такой подход неприемлем и не будет работать в долгосрочной перспективе», — сказал Рирден, цитирует официальный сайт НХЛ.

Серия поражений «Кэпиталс» продлилась до 6 матчей, в двух последних матчах команда пропустила 15 шайб.

26 января, суббота: Неофициальная победа хоккеистки, самый сильный бросок Карлсона и все другие новости Матча Звёзд НХЛ.

Первым в рамках «All-Star Skills Competiton» стал конкурс забегов на скорость, победу в котором одержал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Всего в конкурсе забегов принимали участие 8 игроков, включая хоккеистку сборной США Кендалл Шофилд, приглашённую вместо Нэйтана Маккиннона из «Колорадо».

Коннор Макдэвид установил новый рекорд в истории НХЛ, победив в этом конкурсе в третий раз подряд. В 2017 году, когда Коннор впервые доказал, что он самый быстрый игрок лиги, его результат был зафиксирован на отметке в 13,02 секунды, а в 2018 году он составил 13,45 секунды.

Также канадец стал первым игроком, который когда-либо побеждал в конкурсе забегов трижды.

Ранее по 2 раза в конкурсе забегов на скорость побеждали: россиянин Сергей Фёдоров (1992,1994), экс-игрок «Вашингтона» Марк Гартнер (1993,1996), защитник Скотт Нидермайер (1998, 2004), Петер Бондра (1997,1999) и Сами Капанен (2000, 2002).

Джонни Гудро второй год подряд одержал победу в конкурсе контроля шайбы, опередив своего ближайшего преследователя Патрика Кейна («Чикаго») на полторы секунды, согласно секундомеру.

Сам конкурс в рамках «All-Star Skills Competition» состоял из трёх этапов:

«Владение клюшкой». Выбранный для конкурса участник должен преодолеть дистанцию из десяти шайб, обводя каждую из них. «Конусы». Участник должен был провести шайбу через восемь установленных зигзагом конусов, огибая каждый из них. «Ворота». Участник должен был завести шайбу в ворота, после пройденной полосы препятствий, где надо было пробросить шайбу через подсвеченное отверстие в специальном для конкурса сооружении.

Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Люндквист победил в третьем по счёту конкурсе в рамках «All-Star Skills Cоmpetition».

В конкурсе приняли участие 8 вратарей, задача которых было достичь максимального количества отражённых подряд буллитов.

Против каждого участника выходили хоккеисты из каждого дивизиона и исполняли не менее девяти буллитов. Если девятая попытка не была реализована, то серию продолжали до первого забитого гола.

Победителем конкурса стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 12 бросков подряд. Россиянин Андрей Василевский («Тампа») занял второе место, отразив 8 бросков кряду.

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал победителем конкурса мастерства паса, чуть опередив американку Брианну Декер.

Состязание состояло из трёх этапов:

«Быстрый пас». Игроку представлялось 10 шайб, чтобы сделать быструю передачу трём «игрокам». » Мини-ворота». Участник конкурса должен был сделать один пас через препятствие в одни из четырех мини-ворот. «Пас по цели». Игрок должен был совершить точный пас по подсвеченной в случайном порядке цели.

Игрок сборной США по хоккею и обладательница золотой медали олимпиады Брианна Декер приняла участие в конкурсе мастерства паса в рамках «All-Star Skills Competition» и справилась со всеми этапами за 76 секунд, что стало вторым показателем по окончанию конкурса. Победитель состязания Леон Драйзайтль опередил американку на 7 секунд и занял первое место в зачёте. Секундомер установил, что немец справился с полосой за 1 минуту и 9 секунд.

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон выиграл конкурс самого сильного броска.

В конкурсе приняли участие всего четыре игрока, каждый игрок имел по две попытки нанести бросок. В счёт, соответсвенно, шла попытка с лучшей скоростью полёта шайбы.

Бросок Джона Карлсона стал самым сильным среди участников, опередив даже Бреста Бёрнса (161,9 км/ч), его результат — 165,4 км/ч.

Напомним, что рекорд лиги по-прежнему удерживает гигант Здено Хара из «Бостона». Скоростью его броска составила 175,1 км/ч.

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оказался самым точным в конкурсе точности броска, одержав победу в последнем состязании «All-Star Skills Competition».

В конкурсе принимали участие 8 игроков, нанося все свои броски с дистанции 7,6 метра от ворот по пяти LED-панелям.

Цели загорались в абсолютно случайном порядке каждые три секунды, а игрок должен был в них попасть. Поражённая мишень не загоралась снова, а если она не была выделена за три секунды, то подсвечивалась следующая.

Конкурс был на время, секундомер прекращал свой ход, когда игрок успешно поражал все пять целей.

Таким образом, Давид Пастрняк оказался самым точным среди всех восьми игроков, включая россиянина Никиту Кучерова. Чех выбил все цели за 11,30 секунд, когда россиянину потребовалось на 8 секунд больше — 19,08.