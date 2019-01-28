Москва, 28 января, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о деталях похищения картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» средь бела дня из залов галереи. Трегулова выступила на специальной пресс-конференции в Министерстве культуры России после того, как похититель и картина была найдены.

Kremlin.ru Зельфира Треуголова

По словам Трегуловой, похититель перед кражей внимательным образом изучил обстановку на выставке работ Куинджи. Также директор Третьяковской галереи отметила, что выставка является очень посещаемой.

«Это произошло на чрезвычайно посещаемой выставке. Выставке, где каждый день в залах находится очень большое количество людей. Он, как уже стало понятно с записей камер видеонаблюдения, вначале внимательно изучил обстановку перед этой картиной», — рассказала Трегулова.

Сама она прибыла на место преступления через 25 минут после того, как стало известно о краже картины. Также на место происшествия в срочном порядке прибыли главный хранитель музея и начальник службы безопасности.

Также Трегулова считает, что произошедшая сегодня кража стала возможной в результате общедоступности и открытости музея.

«То, что произошло, вне зависимости от того, к каким результатам придут и следствие, и представители Минкультуры… это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки. Общедоступность множит риски», — сказала директор Третьяковской галереи.

Кроме того, она не исключила, что теперь в галерее придется ввести досмотр посетителей на выходе.