Ярославль, 28 января, 2019, 16:51 — ИА Регнум. 28 января главный государственный санитарный врач Ярославской области объявил о начале эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Роспотребнадзора.

Yarregion.ru Медсестра

Эпидемический порог превышен на 14,7%, а по детям дошкольного возраста с 3 до 6 лет — на 30%. За прошедшую неделю в Ярославской области заболели более 7 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч детей. Количество госпитализированных из-за этих болезней удвоилось.

В материале больных определяются возбудители гриппа А (H3N2), более известного как «гонконгский грипп», и А (H1N1) — «свиной грипп». Наиболее высокие показатели заболеваемости в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе и Ярославском районе. В сравнении с предыдущей неделей в 2 раза увеличилось число госпитализированных в стационары области в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом.

Главный санитарный врач требует от местных и региональных властей принять меры по борьбе с эпидемией. В частности, в поликлиниках должен быть введен раздельный прием заболевших гриппом и ОРВИ и всех остальных пациентов.