Кострома, 28 января, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В прошлом году в Костромской области было выявлено 88 поддельных купюр, сообщает ГТРК «Кострома». Это на четверть больше, чем в 2017 году

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным областного телевидения, мошенники чаще всего подделывают банкноты номиналом:

5 тысяч рублей — 57 штук;

одну тысячу — 25 штук;

500 рублей — 6 штук.

Также было обнаружено семь купюр на общую сумму 650 долларов США. Отметим, что в начале текущего года была обнаружена первая подделка 2-тысячной купюры.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году двоих костромичей обвинили в сбыте фальшивых купюр в красносельских магазинах. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Фальшивки начали появляться в магазинах Красного-на-Волге и Костромы в конце июля 2018 года. Полицейские зафиксировали минимум пять подобных случаев за два дня и задержали подозреваемых. По словам обвиняемых, фальшивые банкноты они купили по интернету и начали сбывать подделки, получая сдачу настоящими деньгами. Уголовное дело в отношении подозреваемых передано в суд.