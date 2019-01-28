Екатеринбург, 28 января, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Целью транспортной реформы в Екатеринбурге должна стать комфортная для пассажиров транспортная схема с минимумом пересадок. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Троллейбусы. Екатеринбург

«Всё должно быть для того, чтобы пассажирам было удобно с минимумом пересадок доехать до места назначения, и вся политика муниципалитета должна быть настроена именно на повышение комфорта для пассажиров», — считает Орлов.

Однако реформа может понравиться не всем:

«Любая реформа может привести к ситуациям, когда есть недовольные люди», — сказал первый вице-губернатор.

В случае же с отменой популярного маршрута № 024 и схожими ситуациями мэрия должна учитывать мнение общественности Екатеринбурга, считает чиновник.

«Насколько я знаю, администрация уже отреагировала на то, что отмена маршрута № 024 вызвала ряд нареканий со стороны жителей Екатеринбурга. Я думаю, что здравый смысл возобладает, учитывая и экономическую целесообразность. Возможно, введут сквозной проездной или что-то другое. Здесь необходимо учитывать мнение горожан в первую очередь, чтобы это не вызывало нареканий», — поделился своими мыслями Орлов.

Напомним, возмущение екатеринбуржцев отменой популярного маршрутного автобуса № 024 заставило администрацию города пойти на уступки. По словам мэра города Александра Высокинского, № 024 будет заменён двумя существующими автобусами, маршруты которых продлят.

После коллапса с маршрутом № 024 становится непонятно, сможет ли администрация города полноценно внедрить транспортную реформу летом 2019 года, считает депутат Госдумы Дмитрий Ионин.