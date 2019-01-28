Исламабад, 28 января, 2019, 17:52 — ИА Регнум. 27 января министерство иностранных дел Пакистана сообщило о том, что в афганском городе Мазари-Шариф (столица провинции Балх) был предотвращён теракт в генеральном консульстве Пакистана.

Julian-G. Albert Мазари-Шариф

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на официальное сообщение пакистанского МИДа, генконсульство приостановило свою работу по визовым вопросам до тех пор, пока афганские силы правопорядка не установят «непроницаемую защиту» представительства.

Известно, что женщина попыталась пронести в здание консульства ручную гранату, однако была задержана охраной. Силы безопасности сообщили, что ведут допрос задержанной. Пакистанский МИД призвал официальный Кабул «тщательно расследовать неудавшееся нападение» и обеспечить «полную безопасность» пакистанских представительств в стране.