Москва, 28 января, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Цены на нефть начали снижение в среднем на 1% после того, как компании США впервые в этом году увеличили буровые мощности, что свидетельствует о том, что добыча нефти может еще больше возрасти, а Китай, второй по величине в мире импортер нефти, сообщил о дополнительных признаках замедления экономического роста. В связи с тем, что объемы производства могут еще больше увеличиться, энергетические компании США на прошлой неделе увеличили количество буровых установок, в связи с поиском новых месторождений согласно плану на 2019 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Помимо предложения нефти, ключевым вопросом в этом году будет величина роста спроса. Потребление нефти неуклонно растет, и в 2019 году оно, вероятно, в среднем превысит 100 млн баррелей в сутки, что в основном связано с бумом в Китае. Однако глобальный экономический спад на фоне торгового спора между Вашингтоном и Пекином сказывается на ожиданиях роста спроса на топливо.

Доходы промышленных предприятий Китая сокращаются в декабре второй месяц подряд в связи с вялой производственной деятельностью, что усиливает давление на вторую по величине экономику мира, которая сообщила о своих самых медленных темпах роста в прошлом году с 1990 года», — пояснил эксперт.

Китай всячески старается противостоять замедлению экономики страны за счет агрессивных мер бюджетного стимулирования. Но, несмотря на это, существуют опасения, что данные меры не окажутся позитивными за счет большого долга Китая, а некоторые из более крупных мер государственных расходов могут оказаться малоэффективными. США при этом продолжат увеличивать предложение на рынке. Цены на сырую нефть в США будут колебаться от $50 до $60 долларов за баррель в 2019 году. А для марки Brent диапазон может быть обозначен как $60—75 за баррель.

«Несмотря на общую мировую картину, цены на нефть не снизятся ниже $50 за баррель. Поскольку страны ОПЕК+, в особенности Саудовская Аравия и Россия абсолютно не заинтересованы в этом. Учитывая вышеописанные факторы в краткосрочной перспективе цены на нефть после незначительной коррекции продолжат рост до $63,70 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть подрастет до $53,60 за баррель», — считает Гасанов.

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