Чемпионат и первенство по ушу состоялись в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 16:05 — ИА Регнум. 26 января в Центре физической культуры, спорта и здоровья состоялись Открытый чемпионат и Открытое первенство Красносельского района Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу. Соревнования были посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спортивное товарищество
В чемпионате приняли участие сборные команды по ушу в разных возрастных группах. Мастерство спортсменов оценивалось как в групповых, так и в индивидуальных программах.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты соревнований.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Выступление
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин ИА REGNUM
Между выступлениями
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу