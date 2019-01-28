Нью-Дели, 28 января, 2019, 19:39 — ИА Регнум. «Нефтеперерабатывающая промышленности Индии активно развивается. Мы становимся мировым центром нефтепереработки. Мы стали второй страной в Азии в этой сфере», — заявил в ходе выступления перед работниками нефтеперерабатывающего завода в городе Коччи премьер-министр Индии Нарендра Моди 27 января.

Kremlin.ru Нарендра Моди

«Сейчас наши перерабатывающие мощности составляют 257 миллионов тонн в год», — добавил политик. По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также поблагодарил работников этой сферы, назвав их настоящими героями.

В Коччи премьер-министр открыл новый перерабатывающий комплекс.