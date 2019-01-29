Аахен, Германия, 29 января, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Обращение к теме исторической европейской памяти прозвучало в выступлениях Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые подписали недавно новый договор, укрепляющий франко-германское сотрудничество. О том, почему нынешняя внутриполитическая ситуация в Европейском союзе заставляет вспомнить о годах, последовавших после Первой мировой войны, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Elysee.fr Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

После окончания Первой мировой войны распались четыре крупные империи. Крайне антигерманская позиция французского президента Клемансо привела к печальной для всей Европы ситуации. Новые государства, образовавшиеся на руинах Австро-Венгрии, унаследовали худшие черты старой имперскости, но при этом пытались выставить себя участниками антантовской победы. Соответственно предполагая для себя права, сравнимые с правами той же Франции, а их амбиции приветствовались тогдашним президентом США Вудро Вильсоном.

Некоторая аналогия прослеживается и в современной Европе, когда государства, «сбежавшие в Европу» после распада социалистического содружества, создают проблемы для старой Европы в лице Германии и Франции, при вновь демонстрируемой американской поддержке. Всё происходящее не укрепляет европейское единство, но достаточно ли для упрочнения ЕС противопоставить аппетитам восточноевропейцев крепнущий франко-германский союз?

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