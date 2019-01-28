Вашингтон, 28 января, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Два бывших работника гольф-клуба президента США Дональда Трампа считают, что люди на самых высоких уровнях клуба знали об их нелегальном положении, когда нанимали их на работу. Об этом сообщает ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Двенадцать нелегальных мигрантов, работников гольф-клуба, расположенного в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, считают, что не только руководство осознавало, что нанимает нелегальных мигрантов, но и что сам Трамп должен был об этом знать. Эти сотрудники были уволены, заявил адвокат Анибал Ромеро. По его словам, многие из них проработали в клубе более 12 лет, и менеджеры знали, что они представили фальшивые документы, но закрывали на это глаза.

Увольнения произошли после того, как работники другого клуба Трампа в Нью-Джерси в декабре 2018 года заявили, что менеджеры наняли их, зная, что они находятся в стране незаконно, и даже помогли получить фальшивые документы.

Напомним, еще в июне прошлого года Трампа обвиняли в лицемерии по миграционному вопросу.

Влиятельный сенатор Берни Сандерс писал: «В прошлом году он нанял только одного американского рабочего, хотя тысячи американцев хотели работать на его курорте Мар-а-Лаго. Все остальные были временными гастарбайтерами».