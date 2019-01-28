Кабул, 28 января, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Глава уезда Тала-ва-Барфак афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявил, что в одной из деревень этого уезда прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Терракт в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, взрыв произошел в деревне, которая на данный момент находится под контролем боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

По словам главы уезда Тала-ва-Барфак провинции Баглан, взрыв произошел на территории спортивной площадки, где в это время играли в волейбол. В результате взрыва погибли четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один мирный житель, еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пока никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.