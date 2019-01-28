Шибарган, Афганистан, 28 января, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана.

Солдаты армии Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку взять под контроль один из контрольно-пропускных пунктов в уезде Акча провинции Джаузджан. Бой между боевиками и правительственными силами продолжался в течение двух часов, но Национальные силы безопасности и обороны смогли отбить нападение.

Среди убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числятся два иностранца. Представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана не сообщили, гражданами какого государства являются ликвидированные боевики, однако официальные лица провинции сказали, что убитые были родом из Пакистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.