Москва, 28 января, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В 2019 году с учётом переходящих запасов России сможет экспортировать порядка 42 млн тонн зерна, 36 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Зерно в амбаре

По данным на 13 января 2019 года, за 2018 год Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия на сумму $25,8 млрд.

«В конце февраля будет получена более точная цифра, но думаю, что $25,9 млрд — такой объём экспортной выручки приблизительно будет», — уточнил Патрушев.

Путин призвал Минсельхоз плотнее работать с регионами

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев дал прогнозы на урожай 2019 года. По его словам урожай зерна составит порядка 108−110 млн тонн.

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