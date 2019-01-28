Нью-Дели, 28 января, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Начальник восточного командования военно-морских сил Индии вице-адмирал Карамбир Сингх заявил, что индийский флот является «фактором безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». Об этом сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Indiannavy.nic.in ВМС Индии

Вице-адмирал Карамбир Сингх, выступая перед военнослужащими, высоко оценил профессионализм, который личный состав соединений восточного командования ВМС Индии продемонстрировал в ходе масштабных военных учений в 2018 году. Он также отметил, что на ВМС Индии возложена задача защищать «хрупкий мир в регионе Индийского океана», противодействовать терроризму, а также угрозам в сфере информационной безопасности. В День Республики вице-адмирал Карамбир Сингх подчеркнул, что долг каждого военнослужащего заключается в защите конституционных основ страны, обеспечивающих единство нации.