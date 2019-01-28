Москва, 28 января, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В 2018 году в России собран достойный урожай — 112,9 млн тонн. Сейчас Минсельхоз активно занимается урожаем 2019 года, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По его словам, ситуация с посевной в этом году будет чуть лучше, чем ситуация в 2018 году. Вся посевная площадь на 2019 год составит около 80,5 млн гектаров, что на 1,2 млн гектаров больше, чем в 2018 году.

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«Прогнозы на урожай 2019 года рано делать, но тем не менее можно говорить о том, что в этом году с урожай зерна составит порядка 108−110 млн тонн, в том числе 67 млн тонн пшеницы», — дал прогноз Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России удалось собрать хороший урожай — 110 млн тонн зерна, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

Подробнее: В России собрано 110 млн тонн зерновых — Минсельхоз