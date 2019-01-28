Самара, 28 января, 2019, 15:29 — ИА Регнум. С начала года в Самарской области зарегистрировано четыре случая заражения лихорадкой Денге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Москит

Двое пострадавших привезли заболевание из Тайланда — они заразились в Пхукете, двое — на территории вьетнамского Нячанга. Все случаи заболевания подтверждены лабораторно.

В управлении отметили, это опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

По данным ведомства, статистика заболеваемости лихорадкой Денге среди жителей России увеличивается с каждым годом в связи с ростом турпотока в страны Азии. Так, всего на территории РФ в 2015 году было зарегистрировано 136 случаев заболевания, в 2016 году — 145 случаев, в 2017 — 196 случаев, а по итогам 11 месяцев 2018 года заболели 212 жителей России. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала текущего года в Самарской области два человека скончались от вируса гриппа. Оба погибших не были привиты, отмечала замминистра здравоохранения региона Татьяна Сочинская.

В регионе отмечается сезонный прирост заболеваемости. За предыдущую неделю в области зарегистрировано 9 727 случаев ОРВИ и гриппа. По итогам обследования 136 человек у 15 человек обнаружен вирус гриппа. Однако пока заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.