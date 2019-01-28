Вашингтон, 28 января, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Через два года после вступления Дональда Трампа в должность и после месяца «шатдауна» в общественных взглядах на правительство наблюдает дефицит доверия, сообщает ABC 28 января со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с изданием The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Исследование показало, что жители США как дают плохие оценки работе Трампа по целому ряду вопросов, так и в целом не доверяют оппозиции.

Только 35% выражают уверенность в том, что Трамп примет правильные решения для будущего страны; 64% не доверяют ему в этой центральной задаче. Отношение к демократам Конгресса не лучше: 34% и 65% соответственно, к республиканцам — 30% и 69%, конкретно к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая активно противостояла Трампу в период «шатдауна» и нередко называется «третьей в очереди на президентство» — соответственно 30% и 62%. Почти половина американцев — 48% — говорят, что у них вообще нет доверия к президенту, по сравнению с 37%, которые говорят так о Пелоси.

Опрос, подготовленный для ABC исследовательским центорм Langer Research Associates с участием 1001 человека, уточняет, что проблемы Трампа распространяются и на его личные рейтинги. Всего 32% позитивно относятся к нему как к человеку, и 59% — негативно, что на 2 процентных пункта ниже рекордно низкой популярности Билла Клинтона в разгар сексуального скандала, который привел к его импичменту. Даже тогда одобрение работы Клинтона составляло 64%, у Трампа сейчас — 37%.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, проведённого совместно газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC, большинство граждан США негативно оценивают нынешнее положение дел в стране. Ухудшение ситуации отметили более двух третей опрошенных.