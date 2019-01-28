Москва, 28 января, 2019, 15:25 — ИА Регнум. $733 млрд достиг объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году. Данный показатель стал рекордным за последние 10 лет. Об этом говорится в исследовании, проведенного международной консалтинговой компанией JLL.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Согласно данным компании, лидерами-2018 по объему транзакций стали Лондон ($36,4 млрд), Нью-Йорк ($31,4 млрд) и Париж ($27,2 млрд). В топ-10 также входят Сеул, Гонконг, Токио, Шанхай, Вашингтон, Сидней и Сингапур.

Столица России, где объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости составил по итогам года $1,6 млрд, опустилась на 78-е место.

«В 2017 г. российская столица была на 37-й позиции при $3,4 млрд инвестиций, — отмечает руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба. — В этом году мы ожидаем умеренного роста объема сделок».

Напомним, в 2017 г. общий объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости составил $677 млрд.