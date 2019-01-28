Москва, 28 января, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в своём твите, в котором речь шла о ситуации в Венесуэле, допустил ошибку в написании фамилии самопровозглашённого, но признанного США в качестве главы государства, спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Джон Болтон

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1089569353421463552

На опечатку обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Вместо Гуайдо (Guaidó) было написано Гиядо (Guiado).

https://www.facebook.com/photo.php

«Не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений Guiado переводится с испанского как «управляемый», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной Боливарианской Республики Венесуэла, игнорируя нормы и принципы международного права. Министр отметил, что «налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств». Лавров считает, что в США пытаются сыграть роль «самозваного вершителя судеб других народов».

Как сообщало ИА REGNUM, после разразившегося в Венесуэле политического кризиса и попытки госпереворота 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики. Вашингтон поторопился признать оппозиционера в качестве главы государства. Действующий и законно избранный президент Николас Мадуро дал 72 часа американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, объявив, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.

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«Готовится вторжение в Венесуэлу»

Напомним, помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в своём микроблоге в Twitter отметил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо приведёт к «значительным ответным мерам».