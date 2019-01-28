Москва, 28 января, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Сильный снегопад не повлиял на работу транспорта в Москве, несмотря на сложные погодные условия в столице, он продолжает работать в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января сообщили в пресс-службе научно-исследовательского и проектного института ГБУ «МосТрансПроект».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сугробы

По утверждению специалистов, наземный городской транспорт и пригородные электрички следуют по расписанию, метро и МЦК работают без сбоев.

«Климат в Москве, по исследованию Гидрометцента, оказался самым суровым, по сравнению с другими европейскими столицами, также в столице самые большие перепады температур от зимы к лету», — добавили в пресс-службе организации.

Сейчас загруженность московских дорог составляет четыре балла, что соответствует норме буднего дня. За прошедшие выходные 26−27 января в столице вместе со снегопадом выпало около 40% месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о будущих трудностях в связи с резким перепадом температур и сильными снегопадами в столице. По его словам, все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

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