Тбилиси, 28 января, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Военное образование и учения в этом году будут главным приоритетом для министерства обороны Грузии, и для достижения этой цели будет существенно расширен центр боевой подготовки НАТО, заявил на пресс-конференции 28 января министр обороны Грузии Леван Изория.

Nato.int Грузия и НАТО

«Особый акцент будет сделан на институционализации программы боевой готовности… И в этом направлении мы планируем расширение центра боевой подготовки. Вы знаете, что в 2018 году мы вместе с нашим главным стратегическим партнером — США создали беспрецедентный в регионе, соответствующий стандартам НАТО центр боевой подготовки. А в этом году мы планируем расширение его возможностей, что предусматривает использование инфраструктуры не только Вазианской базы, но и возможностей баз в Крцаниси, Норио и Алгети», — сообщил министр.

По его же информации, в расширенном центре боевой подготовки в Грузии будут проходить не только многонациональные учения под эгидой НАТО, которые успешно проводятся здесь на протяжении последних лет. Возможности центра смогут использовать и отдельные партнерские страны, в том числе отдельные страны НАТО для проведения здесь учений по повышению боевой подготовки своих подразделений.

Изория отметил, что подобный исторический прецедент уже имел здесь место в прошлом году, но из-за проходивших в Грузии в тот период выборов остался в тени.

«Впервые в истории Грузии рота из США проходила учения и тренировки именно на военных базах в Вазиани и Норио. Эта политика расширения возможностей баз будет проводиться еще более активно в текущем году», — заявил Леван Изория.