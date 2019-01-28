Мурманск, 28 января, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Население Мурманской области продолжает сокращаться. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

Nikolay Belyaev Мурманск

По данным статистики, за год численность населения в регионе уменьшилась на 5,5 тысячи человек и составила к 1 января 748 099 человек.

Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль.

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Добавим, что правительство региона, несмотря на предпринимаемые меры по сдерживанию миграционного оттока, к потерям было готово. Согласно опубликованному в 2016 году прогнозу социально-экономического развития Мурманской области, среднегодовая численность населения региона за период 2016—2019 годов должна была снизиться на 17,2 тыс. человек и составить 747 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный Минэк прогнозировал сокращение численности женщин основного репродуктивного возраста 18−39 лет, особенно женщин в возрасте 20−29 лет, а также снижение численности населения в трудоспособном возрасте.

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