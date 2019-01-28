Калуга, 28 января, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Более 73 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней составит объем финансирования государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» на 2019 — 2025 годы, одобренной сегодня, 28 января на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Выступление министра образования и науки области Александра Аникеева на заседании регионального правительства.

По словам министра образования и науки региона Александра Аникеева, новая госпрограмма Калужской области нацелена на совершенствование образовательной системы, обеспечение открытости и прозрачности результатов оценочных процедур качества образования, создание в образовательных организациях региона условий для безопасного обучения. В рамках реализации программы к 2021 году в области должна быть полностью ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения. Для этого планируется создать 4 035 новых мест в детских садах путем ввода в эксплуатацию 14 новых объектов. Это и вновь построенные здания, и реконструированные, а также новые группы в уже существующих детсадах. На все эти мероприятия планируется потратить около 1,5 млрд рублей.

Новая программа предусматривает создание новых мест и в общеобразовательных школах. В частности до 2025 года в регионе планируется ликвидировать двухсменный режим обучения в школах, для чего будет создано и в том, числе за счет уплотнения уже имеющихся площадей примерно 14,5 тысячи новых мест. Для этого будет выделено 1,3 млрд рублей. В настоящее время во вторую смену в Калужской области обучаются около 6,9% учащихся.

Большая часть из запланированных на госпрограмму средств — 38,1 млрд рублей — направляется в муниципальные районы для обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений образования, 1,7 млрд рублей — на организацию транспортного обеспечения обучающихся еще 6,6 млрд рублей — на ремонт спортивных залов в сельских школах. Власти региона также планируют к 2024 году охватить дополнительным образованием не менее 80% детей возрасте от 8 до 18 лет. В частности запланировано развитие детских технопарков «Кванториум» и реализация проектов технического творчества по созданию IT-клубов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года в Калуге состоялось открытие детского технопарка «Кванториум». Он разместился в здании площадью 1900 кв.м. Здесь ежегодно будут бесплатно обучаться не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Основными направлениями деятельности станут космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, IT-квантум.