Москва, 28 января, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Новые законодательные ограничения по потребительскому кредитованию и микрофинансовой деятельности начали действовать в России с 28 января. Закон, вносящий соответствующие поправки, был подписан 29 декабря президентом РФ Владимиром Путиным.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, с сегодняшнего дня все проценты и неустойки по договору не могут превышать сумму самого долга более чем в 2,5 раза, а с июля 2019 года — более чем в два раза.

Также теперь процентная ставка по займу не может превышать 1,5% в сутки, а с июля процентная ставка по кредиту не может быть выше 1% в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Госдума проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта, направленного на ужесточение правил рекламы микрофинансовых организаций (МФО).

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