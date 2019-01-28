Новосибирск, 28 января, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Художественная гимнастика становится всё популярнее.

Анна Алябьева ИА REGNUM Детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Какой девочке не хочется стать частью одного из красивейших видов спорта

И это неудивительно — какой девочке не хочется стать частью одного из красивейших видов спорта.

Анна Алябьева ИА REGNUM Порой гимнастки выходят на ковёр и делают для многих невероятные вещи

Однако за полутора минутами выступления на ковре стоят многочасовые тренировки в зале и труд: ребёнка, тренера, родителей.

Анна Алябьева ИА REGNUM На разминочном ковре

Но есть в гимнастках тот самый стержень, который помогает собраться в последнюю минуту и через страх, а иногда и боль, выходить на ковёр и творить для многих невероятные вещи.

Анна Алябьева ИА REGNUM Детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» в Новосибирске

В художественной гимнастике, как и в любом виде спорта, есть свои правила и требования.

Анна Алябьева ИА REGNUM После выступления с тренером

Вот только простому зрителю о них знать незачем, он наслаждается красотой, грацией и изяществом этих девочек: красивых, строгих и кажущихся недосягаемыми.

Анна Алябьева ИА REGNUM Тренер — крылья гимнастки

В Новосибирске 26 января прошёл детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка», где выступали как совсем юные пятилетние гимнастки, так и девочки постарше: 2011−2012 года рождения. Подробности в нашем фоторепортаже.