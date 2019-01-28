Москва, 28 января, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Потребительская корзина — необходимый для жизни набор товаров и услуг. И стоимость её может меняться не только из-за изменения цен на данный набор. Сами по себе цены, безусловно, будут расти и дальше. Основные причины их взлёта в 2019 году по сравнению с 2018 годом — повышение НДС, тарифов ЖКХ, акцизов на топливо, табак, автомобили, более высокий курс валюты, приводящий к удорожанию импортных товаров и компонентов для их производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

«Например, только кажется, что НДС поднялся с января на 2%. Но ведь увеличение с 18% до 20% ставки налога — это повышение налога не на 2%, а на 11,1%. Это уже выступило одной из главных причин роста потребительских цен на 0,7% только за первые полмесяца января, по данным Росстата. И если посчитать такое изменение в годовом исчислении, то получится, что при данных темпах инфляция составит в год 17%», — считает эксперт.

Правда, вряд ли это реализуется на практике, поскольку статистически важен именно первый всплеск с прошлого года, по сравнению со старыми ценами по прежней ставке НДС. Эта «база» расчёта останется прежней, и с ней станут сравнивать цены и в феврале, и в декабре. То есть дальше рост цен не будет таким резким, он окажется «размыт» в течение последующих месяцев. Поэтому реально инфляция, измеряемая Росстатом, может «уложиться» в 5,5—6% в 2019 году.

«Но ведь у каждого инфляция — своя, по тому набору товаров и услуг, которым пользуется человек. И средняя инфляция по Росстату практически всегда оказывается ниже, чем реальная, видимая для людей. Она тоже измеряется с помощью опросов, проводимых Центробанком. Она называется «наблюдаемая инфляция» и составляет уже сейчас более 10%», — пояснил Пушкарёв.

Например, ЦБ предполагает подорожание автомобилей в 2019 г. на 0,2%. Такая небольшая величина закладывается и в средний расчёт потребительских цен, и с учётом этого определяется, как подорожает общий средний «набор». Но ведь большинство людей не покупает машины ежегодно. Поэтому оставшиеся товары относительно увеличатся в цене намного сильнее. Вот вам и разница между средней инфляцией и действительным изменением большинства цен.

«Это же в полной мере относится и к официальной потребительской корзине, стоимость которой устанавливается для расчёта прожиточного минимума. Учёные предложили Минтруду изменить сам состав корзины. Внести в неё больше полезных продуктов — рыбы, мяса, творога, сократив долю сахара, соли, хлеба и пр. Но это означает и увеличение удельного веса более дорогих продуктов. Именно поэтому (помимо общего роста цен) в таком случае корзина подорожает на 30%.

Однако такое предложение вряд ли пройдёт через Госдуму. Ведь сейчас от стоимости корзины и определяемого ей прожиточного минимума зависит минимальная оплата, социальные пособия. Поэтому при увеличении цены корзины на 30% нужно будет увеличивать эти выплаты, что не предусмотрено бюджетом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии предложили ввести в рацион жителей России больше белка и уменьшить количество быстрых углеводов и жиров. В связи с изменениями состава потребительской корзины может существенно (на 30%) возрасти ее стоимость.

Читайте также: Минтруду РФ предложили обновить потребительскую корзину