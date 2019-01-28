Калининград, 28 января, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Наличие мощных суперкомпьютеров является залогом национальной безопасности и обязательным условием для успешного вхождения России в следующий технологический этап развития, заявил российский математик, действительный член Российской академии наук, член Президиума РАН профессор Борис Четверушкин. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Суперкомпьютер

По словам академика, суперкомпьютерные технологии оказывают решающее влияние как на промышленность, так и на фундаментальную науку, они находят применение и в сельском хозяйстве. Однако Россия сильно отстает по наличию высокопроизводительной вычислительной техники от США, Китая, некоторых стран Евросоюза.

«В одной только Германии порядка десяти суперкомпьютеров по десять петафлопс. А у нас самый мощный суперкомпьютер — «Ломоносов» в МГУ — пять петафлопс. Понятно, что высокопроизводительная вычислительная техника стоит очень дорого, но есть вещи, на которых нельзя экономить», — сказал Четверушкин.

Решение задачи по обеспечению науки и промышленности суперкомпьютерами, по мнению академика, должно взять на себя государство.

«Государство должно понимать важность суперкомпьютеров и вкладывать в их создание значительные средства. Это очень важно для развития отрасли», — пояснил учёный.

При этом он отметил, в тенденциях развития суперкомпьютеров есть и менее очевидная вещь: страны, в которых много высокопроизводительных вычислительных систем, столкнулись с тем, что их суперкомпьютеры при всей их мощности часто решают мелкие задачи. В России, по его словам, серьезные задачи есть, однако проблема кроется в том, что, «алгоритмы и математическое обеспечение не адаптированы к архитектуре экстра-массивного параллелизма». В настоящее время идёт поиск подходов, которые позволят решить проблему.

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