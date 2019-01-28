Сеул, 28 января, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В 2018 году число иностранных туристов в Южной Корее выросло на 15%. Такие данные приводит южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую организацию туризма.

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Главным образом, увеличение притока объясняется ростом популярности Южной Кореи как туристического направления в Китае. Всего Южную Корею посетило 15,34 млн человек, из которых 4,78 миллиона, или 31%, были гражданами КНР. В 2017 году, наоборот, наблюдалось резкое снижение потока из Китая из-за того, что официальные власти ввели запрет на посещение Южной Кореи туристическими группами. Санкции были вызваны решением Сеула разместить на своей территории американский комплекс противоракетной обороны THAAD, однако затем ограничения были отменены.

Кроме того, на 27% — до 3 миллионов человек — выросло число туристов из Японии, а 1,1 миллиона туристов приехали из Тайваня.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество увеличилось до 28,7 миллиона человек, что на 8,3% выше уровня 2017 года.