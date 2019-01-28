Махачкала, 28 января, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Главной новостью последних дней в Дагестане стало избиение известного в республике шоумена, кавээнщика, актера и руководителя юмористического проекта «Горцы от ума» Эльдара Иразиева. Сообщение об этом опубликовало в субботу, 26 января, издание «Черновик». Позже новость на своей странице в Facebook подтвердил общественный деятель Шамиль Хадулаев.

Feans Драка

Новость вряд ли стала бы столько широко обсуждаться, если бы в ней не упоминалось имя чемпиона UFC, кумира большой части населения республики Хабиба Нурмагомедова. По информации еженедельника, артиста избили друзья бойца якобы из-за неосторожного его высказывания в адрес спортсмена. Сообщалось, что во время беседы перед избиением Иразиев принёс извинения, однако в этот момент на него «напала толпа и жестоко избила».

Многие жители республики изначально с недоверием отнеслись к данной информации, считая, что это очередная утка. Однако сомнения исчезли, после того как по данному факту высказался отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов. В своем аккаунте в Instagram он назвал инцидент «холодным душем».

«Как можно ходить друг к другу в гости и такое? По приезде домой сам пойду к Эльдару, остальное неправильно и недопустимо», — написал Нурмагомедов-старший. Однако уже через несколько часов публикация была удалена. Отметим, что Эльдар Иразиев и Хабиб Нурмагомедов ранее были приятелями. В сети немало их совместных видеороликов, сделанных в том числе дома у спортсмена.

Официальный аккаунт Центра противодействия экстремизму МВД Дагестана сообщает, что ставший жертвой нападения юморист отказался писать заявление в полицию. А сегодня, 28 января, Эльдар Иразиев выложил обращение к своим подписчикам. В минутном видеоролике шоумен поблагодарил всех за поддержку и заявил, что его ещё «рано хоронить».

«Вы видите, у меня всё нормально, всё хорошо. Нет причины для тревоги. Единственное, что печалит меня — в интернете развернулась какая-то каша. Люди оскорбляют друг друга в комментариях, я стал невольной причиной этой розни. Хотел бы попросить всех сбить немного градус напряжения. Всё идёт своим чередом, всё отлично», — заявил комик. При этом видно, что один глаз у него сильно поврежден.

Надо признать, что поддерживающих юмориста и сочувствующих ему в социальных сетях не больше, а то и меньше, чем считающих избиение справедливым и заслуженным. В комментариях большое количество сообщений (разумеется, от мужской части пользователей) написаны в духе «в следующий раз будет думать», «теперь шутить будет аккуратнее», «меньше языком трепать надо» и «за слова свои всегда нужно отвечать».

Напомним, большую часть прогрессивно настроенной молодёжи в Дагестане Эльдар Иразиев настроил против себя ещё в ноябре 2018 года. Он был одним из тех, кто публично выступал против костюмированного фестиваля азиатской культуры «AniDag», который должен был пройти в Махачкале.

Артист в своём Instagram назвал мероприятие «фестивалем неформалов» и заявил, что такими темпами «не за горами фестиваль геев и трансвеститов». В результате мероприятие было сорвано из-за многочисленных угроз в адрес организаторов и участников со стороны борцов за нравственность.

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