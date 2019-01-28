Москва, 28 января, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В сирийской провинции Идлиб сохраняется «гнездо» террористов. Об этом в ходе пресс-конференции с главой МИД Казахстана Бейбутом Атамкуловым 28 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

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«Террористическое гнездо, сохраняющееся в Идлибе, — это очевидный факт», — приводит RT слова главы российского внешнеполитического ведомства.

При этом, по словам Лаврова, сирийская сторона намерена устранить этот «террористический очаг». При этом Лавров подчеркнул, что нахождение в Идлибе террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые захватили подавляющую часть территории, не соответствует договорённостям по решению проблемы идлибского района безопасности.

Министр заверил, что российская сторона готова продолжать предпринимать действия, предусмотренные соглашением по Идлибу с Турцией, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге заявила о стремительно ухудшающейся ситуации в сирийской провинции Идлиб. По её словам, территория фактически взята под полный контроль боевиков из «нусровского» альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за счёт вытеснения отрядов умеренной вооружённой оппозиции.

Захарова также сообщила о продолжающем расти числе нарушений режима прекращения боевых действий. С момента подписания российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года их было зафиксировано свыше тысячи.