США пугают новым шатдауном, Киев — завершением транзита газа: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В США не исключён новый «шатдаун»;
- Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией;
- Киев напуган завершением газового контракта с Москвой;
- Пост главы Крыма может занять экс-заместитель ростовского губернатора;
- В Саратове уборка снега обернулась увольнением чиновницы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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