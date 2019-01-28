Евпатория, Крым, 28 января, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Власти Евпатории хотят превратить муниципальный санаторий им. Ю. Гагарина в аналог международного детского центра «Артек». Об этом 28 января журналистам заявил глава администрации города Андрей Филонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Артек

«Мы хотим внести санаторий в федеральную целевую программу, уже подготовили пакет документов. Хотим как «исполняющие обязанности» всероссийской детской здравницы создать свой маленький, так сказать, мини-«Артек», — отметил чиновник.

По его словам, цена вопроса — более 600 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Артек» побил собственный абсолютный рекорд посещаемости, приняв почти 40 тысяч детей, в том числе около двух тысяч из других стран.

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