Москва, 28 января, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал всем побывать на выставке «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге, посвященной подвигу блокадного Ленинграда. Об этом официальный представитель Кремля заявил журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в музее «Ленрезерв»

По словам Пескова, его поразил музей, подготовивший экспозицию к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

«Тем, кто не видел, настоятельно рекомендуем посмотреть», — сказал он, добавив, что данное учреждение культуры является новым словом в музейном деле.

Фоторепортаж с выставки «Ленрезерв»: В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что выставочное пространство «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге, воссоздавшее жизнь и борьбу блокадного Ленинграда, за три дня работы посетили более 115 тыс. человек. В числе посетителей музея был и глава российского государства Владимир Путин.

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