Сеул, 28 января, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Цены на лук в Южной Корее упали до самой низкой отметки, сообщает Maeil Business News Korea.

Репчатый лук

По данным института Korea Rural Economic Institute от 27 января, стоимость лука за 1 кг в 2019 году упала на 5% до 640 вон (~$0,57).

Как сообщили представители экономического института, среднесуточный объем импорта лука вырос на 7% с 736 тонн в декабре 2018 года до 789 тонн в январе 2019 года .

Основная причина, по которой стоимость продолжает падать — большие запасы данного продукта и увеличение производства.

По оценкам фермеров, импорт продукции увеличился на 22% до 672 тыс. тонн. В 2017 году объем лука составил 553 тыс. тон.

Кроме того, розничная цена сельскохозяйственных и рыбных продуктов также упала на 27% до 1527 вон (~$1,36).