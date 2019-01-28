Москва, 28 января, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Нет смысла поднимать волну каждый раз, когда тот или иной чиновник делает громкое заявление. Кто будет исполнять требование США к ЕС об активных действиях против «Северного потока —2», а никто, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его мнению, какие бы слова ни произносили отдельные представители администрации США, это не более чем эмоциональное давление на европейских партнеров. США как государство — это президент и Конгресс. Было решение президента или Конгресса США ввести санкции против «Северного потока»? Нет, и вряд ли будет.

«Во-первых, он вне юрисдикции США, это — проект, реализуемый в Европе и согласованный по европейским законам.

Во-вторых, даже если будет решено ввести какие-то запреты и санкции за их нарушение, это потребует времени на прохождение через конгресс. Не так это просто. К тому времени газопровод уже будет построен.

И, в-третьих, демократические правовые системы не предполагают распространение действия новых решений задним числом, поэтому нынешним участникам проекта «Северный поток — 2» в правовом плане ничего не угрожает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на чиновника в Белом доме 28 января писало, что Соединенные Штаты потребовали от Европейского союза предпринять активные действия против строительства «Северного потока — 2».

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