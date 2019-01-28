Новосибирск, 28 января, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть характеризовал сообщения о минировании социальных учреждений как терроризм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон 48048 Анатолий Локоть

«Сегодня на наш город обрушились угрозы с сообщением о минировании зданий — школ, больниц и торговых центров. Аналогичные ситуации происходят и в ряде других городов России. Я характеризую эти действия как терроризм. Это психологическое воздействие на нас — чтобы дестабилизировать общество, вызвать недовольство жителей», — написал Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Аналогичные сообщения появились на всех его страницах в социальных сетях.

Новосибирский градоначальник отмечает, что после каждого сообщения людей эвакуируют из помещений, а сотрудники полиции проводят специальные мероприятия с собаками, минёрами, чтобы убедиться в отсутствии угрозы. Он уверил, что для безопасности граждан принимаются все необходимые меры, попросил сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к оперативным мероприятиям.

По данным мэра, сообщения об угрозах были направлены на электронную почту 25 образовательных организаций города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 28 января, в Новосибирске из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы несколько школ, больниц и административных зданий. В правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание, на котором глава региона Андрей Травников заявил, что «к сожалению, сейчас по городам России идёт новая волна телефонных звонков».

Позже в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области сообщили, что «признаков закладки взрывных устройств не обнаружено».

Анонимные сообщения о минировании получили не только в новосибирские соцучреждения, они были разосланы и в ряд учреждений образования и социальной сферы Томской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Хакасии. Нигде сообщения на данный момент времени не подтвердились.