Париж, 28 января, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Во время своего первого визита в Египет президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит посетили памятники древнеегипетской архитектуры, сообщает 28 января Al Arabia.

Абу-Симбел

Первая чета Франции посетила храмовый комплекс Абу-Симбел, где из камня высечена статуя фараона Рамсеса II.

Историческая экскурсия предваряла встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, на которой будут обсуждаться десятки торговых соглашений между странами, стоимостью в сотни млн долларов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон находится в Египте с трехдневным визитом. В это время в стране не прекращаются акции протеста, вызванные недовольством экономической политикой властей.