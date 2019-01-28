Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В понедельник, 28 января, в «Левада-Центре» сообщили, что, по данным проведенного опроса, 62% граждан страны считают: дети в возрасте 18 лет и старше должны жить самостоятельной жизнью отдельно от родителей. Главные мотивы — переезд от родителей научит их отвечать за свои поступки, быстрее становиться самостоятельными, включаться в трудовую жизнь.

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Противоположной точки зрения придерживаются 30% респондентов, которые отмечают, что дети еще не готовы ко взрослой жизни. В частности, у них нет ни своего жилья, ни навыков ведения хозяйства. Но и эти граждане указали, что речь идет лишь о детях не старше 25 лет.

Эти социологические данные, в целом соответствующие реальной ситуации в современной России, выглядят особенно контрастными в сравнении с целым рядом стран «старой Европы», особенно южной, прежде всего — Испании и Италии. Там значительная часть «взрослых детей» продолжает жить с родителями и после 30 лет. В каждом из языков для таких граждан придуман специальный термин.

Отчасти такое положение вещей можно объяснить объективными факторами. Прежде всего тем, что модель европейского образования предполагает завершение обучение в куда более зрелом, чем в России, возрасте. Некоторые взрослые дети находят себе подработку, но получить хорошо оплачиваемую работу до получения диплома многим непросто. Впрочем, и после получения диплома — тоже.

Сочетание раннего «взросления», то есть получения свободного доступа к информации, перемещению и деньгам, с поздним уходом из дома фактически сформировало еще одну возрастную группу с диапазоном в 10, а то и 15 лет — с 16−17 лет до тридцати и больше. К этому факту принято относиться с настороженностью. Потому что этот «временный» период растягивается так сильно, что практически превращается в постоянный.

Существование в режиме бесконечной паузы, когда ты вроде бы чем-то занят, но и окончательного выбора не делаешь, когда ты вроде бы самостоятелен, но не совсем и не во всем, способствует, по мнению многих взрослых испанцев и итальянцев, заражению инфантильностью, появлению желания растянуть эти каникулы навсегда. Понятно, что родители хотят оберегать детей, но также понятно, что некоторые формы бережения снимают необходимость взрослеть.

В России с ранним «взрослением» все происходит более или менее так же, как и в странах старой Европы. Но этот фактор компенсируется установкой на раннюю самостоятельность. Российскому спору о том, во сколько лет дети должны начинать жить совсем своей жизнью, в 18 или в 25, немалое число итальянских и испанских родителей могут только позавидовать.