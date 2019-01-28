Калуга, 28 января, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Очередной случай отравления угарным газом зарегистрирован в Калуге, в этот раз обошлось без жертв. Об этом говорилось 28 января на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Калужский градоначальник Дмитрий Разумовский принял участие в рейде по проверке безопасного использования газа в многоквартирном доме.

«Ещё одна семья отравилась угарным газом, но, слава богу, остались живы», — заявил губернатор области Анталий Артамонов.

Глава региона призвал активизировать работу по массовой проверке газового оборудования в каждой квартире всех домов области. По словам министра строительства и ЖКХ области Егора Виркова, специалистами уже определены более 20 тыс. квартир, где ещё раз проверят состояние газового оборудования. Это, прежде всего, многоквартирные дома и квартиры, где ранее при проверках была выявлена неблагополучная ситуация в газовом хозяйстве. Все проверки по региону планируются завершить до 29 марта 2019 года.

«Между тем, в области на поставку природного газа заключено 432 тыс. договоров, из них только 51% абонентов уже заключили или находятся в стадии заключении договоров на техническое обслуживание», — подчеркнул калужский министр.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, в областном центре в очередном рейде по проверке безопасного использования газа в быту по адресу улица Никитина, дом 58 принял участие городской голова Дмитрий Разумовский. В ходе рейда по проверке пятиэтажного многоквартирного дома пятиэтажного дома 1972 года постройки, в котором прописано 182 человека, выяснилось, что дом оборудован центральным отоплением, а горячей водой жители пользуются с помощью индивидуальных газовых водонагревателей. Участники рейда уделили особое внимание наличию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. По данному адресу нарушений обнаружено не было. Всего в списке первого этапа обследования внутриквартирного газового оборудования в Калуге 705 адресов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января из-за нарушения фиксации гофрированной трубы газового водонагревателя в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Луначарского в Калуге погибла семья — супруги и их 12-летняя дочь. Брат девочки 1996 года рождения был госпитализирован. Отравление газом также получили двое сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие по вызову. После данного происшествия в регионе начались массовые проверки газового оборудования в жилых домах.