Москва, 28 января, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Обострившееся геополитическая ситуация в Венесуэле, в связи с которой администрация Трампа предупредила американских нефтяников о намерении ввести санкции против энергетического сектора страны, будет способствовать волатильности на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

И хотя добыча в Боливарианской Республике уже довольно продолжительное время находится на минимальных отметках, введение дополнительных ограничений может привести к спекулятивному росту цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

«Что же касается российской экономики, то она уже пятый год находится в состоянии застоя, и рост нефтяных цен никак не помогает росту отечественного ВВП. Так как в том числе благодаря бюджетному правилу денежная ликвидность аккумулируется в так называемой кубышке ФНБ, вместо того чтобы развивать альтернативные энергетическому сектору направления», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле проходят массовые выступления противников и сторонников действующего президента страны Николаса Мадуро. Это произошло после того, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя временным главой государства.

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